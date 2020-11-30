2020/11/30 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تقدم عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، بشكوى لدى الادعاء العام ضد مزاد العملة، متهماً إياه بالتسبب بخروج العملة الصعبة من داخل البلاد، وإسهامها بالأزمة المالية الحالية.

والدراجي هو نائب في المالية النيابية، ووزير سابق، وهو ايضاً صديق النائب محمد شياع السوداني الذي يخوض بدوره ’’معركة قضائية’’ ضد شركات الهاتف النقال، حيث تمكن مؤخراً من إيقاف تجديد تراخيصها للعمل في العراق.

وجاء في وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، أن "معلومات وردت حول عدم صحة الفواتير الخاصة بالحوالات أو الاعتمادات الخاصة".

ويذكر الدراجي، عبر تويتر، أن الشكوى تأتي "حفاظا على الاقتصاد العراقي".

ويضيف: "بعد خمسة اعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذياً وتشريعياً ورقابياً لوقف نزيف العملة اضطررنا للجوء الى الملجأ الاخير وهو القضاء العراقي حيث تقدمنا بشكوى على الهدر الحاصل في نزيف العملة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي على خطى السوداني.. معركة قضائية جديدة موضوعها ’’مزاد العملة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدراجي على خطى السوداني.. معركة قضائية جديدة موضوعها ’’مزاد العملة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).