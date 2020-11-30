المرور تستثني منتسبي القوات الامنية وعوائلهم من الحجز الالكتروني لمراجعة دوائرها

2020/11/30 | 10:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استثنت مديرية المرور العامة منتسبي القوات الأمنية وعوائلهم من الحجز الألكتروني لمراجعة دوائرها .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان مدير عام المرور اللواء طارق اسماعيل حسين وجه بان تكون مراجعة منتسبي القوات الأمنية وعوائلهم من الدرجة الأولى بدون حجز الكتروني ، تثمينا لجهودهم البطولية والتخلف عن مواعيد المراجعة بعد تحديدها بسبب الدوام والنزول وتضارب الاجازة مع موعد المراجعة ، خصوصا بعد تحديد موعد المراجعة بأسبوع واحد فقط./انتهى9

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