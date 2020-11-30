انتشار قوات الأمن العراقية في ذي قار

2020/11/30 | 10:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت القوات العراقية بتنفيذ خطة انتشار أمنية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

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