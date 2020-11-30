بافل طالباني: معالجة المشاكل تتم بالتعاون بين الجميع

2020/11/30 | 11:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الاتحاد الوطني لديه برنامجه الخاص مع الاحزاب الكوردستانية الاخرى.

وقال بافل طالباني خلال لقاء مع عدد من الصحفيين: ان الاتحاد الوطني لديه برنامج خاص به لتطوير تجربة اقليم كوردستان بالتعاون مع باقي الاحزاب الكوردستانية.

واضاف: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يرى بانه علينا العمل على تهدئة الاوضاع وحماية الامن والاستقرار واجراء الاصلاح ونحن نؤمن ببرنامج اصلاحي شامل واذا تعاونت جميع الاحزاب الكوردستانية معاً فنستطيع معالجة جميع المشاكل.

وتابع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني: لا معلومات لدى الاتحاد الوطني الكوردستاني حول العقد المبرم بين اقليم كوردستان وتركيا حول ادارة الملف النفطي لمدة 50 عاماً، مشدداً على ان الازمة المالية ومشكلة رواتب الموظفين يجب ان تعالج في بغداد واجراء اصلاح شامل، يجب على الحكومة ان تتقدم في خطواتها والبدء بالحوار مع الحكومة الاتحادية، ولايجوز للاحزاب الكوردستانية استغلال الازمة الراهنة للاغراض الانتخابية.

وقال: ان الاتحاد الوطني يؤمن بالاعلام الحر، وهو يدعم فريقه في حكومة اقليم كوردستان، نعم هناك مشاكل مع بعض الاحزاب الكوردستانية لكن من الضروري معالجتها باسرع وقت.

واوضح: ان فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني لديه الصلاحيات الكاملة لاتحاذ القرارات وهو ليس كباقي الاحزاب عندما يحدث اي شيء يعود الفريق الحكومي الى قيادة الحزب بالعكس الاتحاد الوطني منح جميع الصلاحيات لفريقه الحكومي.

واشار الى انه لايجوز حصر برنامج الاصلاح في تخفيض رواتب الموظفين فقط، بل يجب ان يكون الاصلاح شاملاً في جميع القطاعات لابد ان يكون برنامج للاصلاح ينفذ في جميع المجالات.

وقال: نحن لانؤيد تقسيم كوردستان الى ادارتين نحن لم نقدم كل هذه التضحيات لكي نقسم كوردستان الى عدة اجزاء، الاتحاد الوطني لايؤمن بنظام الادارتين وليس هناك اي شيء من هذا القبيل في برنامج الاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia خاص ‌

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