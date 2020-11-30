العراق يخطط لانشاء 6 مصافي نفطية جديدة

2020/11/30 | 11:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكدَت وزارة النفط، الاثنين، ان خطتها لغاية العام 2030 تهدف الى التوسع ببناء المصافي عن طريق الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية للولوج بهذا المضمار.وقال وكيل الوزارة حامد يونس الزوبعي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الوزارة تعمل ضمن خطتها للتوسع بانشاء المصافي عن طريق الاستثمار”، مؤكدا ان “العمل يسير بخطى حثيثة مع الشركات الاستثمارية لخلق موازنة تلبي حاجة المستثمر والبلد من المنتجات النفطية”.واضاف الزوبعي، ان “الوزارة لديها حاليا مشاريع لبناء عدد من المصافي ستنفذ عن طريق الاستثمار كالفاو والناصرية والكوت وميسان وكركوك وحديثة”، منوها بأن “انجازها اعتمد وفق خطة معدة لغاية العام 2030 يتم تنفيذها بالتدريج عند استكمال الشركات المستثمرة استعداداتها ليتسنى بعدها توقيع العقود”.وكشف الزوبعي عن “معوقات لدى المستثمرين تخص التمويل لاسيما مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم باسره وهي التي تؤخرهم للدخول بهكذا مشاريع”، موضحا ان “الوزارة تحاول تسهيل متطلبات المستثمرين للبدء بانشاء هذه المصافي”.



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