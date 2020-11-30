النفط تكشف عن خطة للتوسع بإنشاء المصافي الاستثمارية

2020/11/30 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدَت وزارة النفط ان خطتها لغاية العام 2030 تهدف الى التوسع ببناء المصافي عن طريق الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية للولوج بهذا المضمار، فيما جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية المعامل الصناعية بملياري لتر من (الكاز) خلال النصف الاول من العام الحالي.وقال وكيل الوزارة حامد يونس الزوبعي في تصريح صحفي ان “الوزارة تعمل ضمن خطتها …

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