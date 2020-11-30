الإعلام الأمني: عمليات سومر تبدأ تنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز ذي قار

2020/11/30 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، بأن قيادة عمليات سومر بدأت تنفيذ خطة انتشار أمني لفرض القانون وتعزيز الامن في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.وذكرت الخلية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “قيادة عمليات سومر، بدأت بتنفيذ خطة انتشار امني داخل مركز محافظة ذي قار مدينة الناصرية بعد وصول التعزيزات الامنية …

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