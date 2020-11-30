"الوفيات الناجمة عنه ستتجاوز وفيات كورونا.. الملاريا يفتك في أفريقيا

2020/11/30 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات الناجمة عن الملاريا بسبب تعطل الخدمات المخصصة للتعامل مع المرض الذي ينقله البعوض ستتجاوز بكثير وفيات كورونا بجنوب الصحراء في أفريقيا.

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