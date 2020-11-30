2020/11/30 | 11:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي الممثل البريطاني ديف بروز الذي جسد شخصية “دارث فيدر” في الثلاثية الأولى من سلسلة أفلام “حرب النجوم”، عن 85 عاماً، على ما أعلن اليوم الأحد وكيل أعماله.



وكتب توماس بوينغتون عبر فيسبوك: “ببالغ الأسى نعلن لكم أن عميلنا ديف بروز توفي عن 85 عاماً بعد معاناته من المرض”.



وكان ديف بروز الذي انتقل من رفع الأثقال إلى التمثيل، قد حصل على دور “دارث فيدر” بفضل بنيته الضخمة إذ كان يقرب طوله من مترين لكن اختار القائمون على العمل ممثلاً بديلاً هو جيمس إيرل جونز ليضع صوته على الشخصية التي أداها بروز المنحدر من مدينة بريستول غرب إنجلترا بعدما اعتبروا أن لكنته الظاهرة لا تلائم الدور.



ومثّل بروز إنجلترا في مواجهات رفع الأثقال لألعاب الكومنولث في مطلع الستينات قبل خوض غمار التمثيل.



ودخل “دارث فيدر” تاريخ السينما كإحدى أبرز الشخصيات الشريرة، وقد جاب بروز خلال سنوات للقاء محبي الثلاثية الشهيرة التي عُرضت في مطلع الثمانينات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة نجم “حرب النجوم” عن 85 عاماً 7 SKY TV.

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