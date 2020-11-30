2020/11/30 | 11:06 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]تنجز وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة قريبا مشروع ماء البصرة الكبير الذي يعمل بطاقة تصل الى 199 الف متر مكعب باليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الإعمار: 96 بالمئة نسبة إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الإعمار: 96 بالمئة نسبة إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الإعمار: 96 بالمئة نسبة إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).