وزارة الإعمار: 96 بالمئة نسبة إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير

2020/11/30 | 11:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تنجز وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة قريبا مشروع ماء البصرة الكبير الذي يعمل بطاقة تصل الى 199 الف متر مكعب باليوم.

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