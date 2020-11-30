3 أعراض جديدة لم تكن مكتشفة من قبل لفيروس كورونا

2020/11/30 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتاكتشف علماء أعراضا جديدة للمصابين بفيروس كورونا، لم تكن ملاحظة من قبل، وتتعلق بالأنف.الأعراض الجديدة كشف عنها في دراسة نشرها موقع “ميد أركايف”، وأعدها باحثون من جامعة برشلونة، وشملت، الشعور بشيء غريب في الأنف، والجفاف المفرط، وشعور بوجود سيلان قوي.ويمكن أن تترافق هذه الأعراض مع تراجع أو فقد حاسة الشم أو التذوق.وأظهرت …

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