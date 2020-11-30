2020/11/30 | 11:08 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 30 نوفمبر 2020 | 11:06 صباحاً | عدد القراءات : 2

محافظ النجف يعلن بداية مشروع "طريق الحج" يربط النجف بالسعودية

اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الإثنين، ، البدء بمشروع طريق الحج البري الذي يربط العراق بالمملكة العربية السعودية عبر مدينة النجف.

وقال الياسري في بيان إنه "تم البدء بمشروع طريق الحج البري الذي يربط العراق بالسعودية عبر مدينة النجف الاشرف بطول 239 كم فضلا عن فتح مناطق للتبادل التجاري، مبينا أن "هذا الطريق سيسهم في تطوير الواقع الزراعي والصناعي والتجاري ومشاريع السكنية في النجف".

واضاف أن "مشروع طريق الحج البري الذي يبدأ من ساحة المظفر المحال من وزارة الاسكان والاعمار ولكن توقف بسبب الازمات المالية التي مرت بالبلاد واليوم انطلقت الاعمال ميدانيا لتعبيد المرحلة الاولى بواقع 50 كم".

وتابع الياسري أن "المشروع يضم مجسر في وادي حسب بطول 288 متر بمواصفات عالية فضلا عن القناطر الصندوقية"، مشيراً إلى أن "الحكومة المحلية ستتابع مراحل العمل وستحرص على اكماله لما له من فوائد كبيرة على المدينة".

وبين أن "الجانبين العراقي والسعودي اتفاقا على فتح مناطق تبادل تجارية على كلا الجانبين وستسهم هذه المناطق في انعاش الحالة التجارية والاقتصادية للمحافظة فضلا عن انعاش المناطق الزراعية والصناعية والسكانية في المناطق التي يخترقها الطريق وفي مقدمتها ناحية الشبكة الحدودية".

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