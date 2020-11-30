القبض على أحد مقاتلي داعش بمايسمى قاطع الانبار في الفلوجة

2020/11/30 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على أحد مقاتلي داعش بما يسمى قاطع الانبار في الفلوجة.

وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على الارهابي المكنى (ابوطلحة ) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الانبار المطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب والذي عمل بمايسمى قاطع الانبار”.

واوضحت انه “من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بعمل ضمن صفوف داعش في هذا القاطع بصفة مقاتل، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل”.

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