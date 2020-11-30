الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 فورا الى امانة مجلس الوزراء

2020/11/30 | 11:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإرسال الموازنة فورا الى الأمانة العامة لغرض تدقيقها .وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فورا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت”.وأضاف مجيد، ان “الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021”.وكان النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب.



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