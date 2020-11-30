2020/11/30 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة العالم الإيرانية، الاثنين،

بأن اغتيال العالم فخري زادة نفذ

باستخدام أسلحة إسرائيلية الصنع تم

التحكم بها عبر الأقمار الصناعية.

ونقلت "العالم"، عن مصدر قالت انه

"مطّلع" توفر أدلة تثبت تورط إ

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