ألمانيا .. إصابات كورونا تواصل ارتفاعها

2020/11/30 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض

المعدية، اليوم الاثنين، ارتفاع مجموع

عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

كورونا في ألمانيا إلى أكثر من مليون و53

ألف حالة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض

المعدية

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