سنواصل محاربة الارهاب في سوريا والعراق .. ايران: الرد على اغتيال فخري زادة سيكون

2020/11/30 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي،

اليوم الاثنين، أن "الرد على جريمة

اغتيال فخري زادة قادم وحتمي، وسيكون

قاسيا"، فيما اشار الى مواصلة

بلاده محاربة الارهاب في سوريا

والعراق.

وقال حاتمي، خلال مراسم

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