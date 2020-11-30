2020/11/30 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت صباح اليوم في طهران مراسم تشييع العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين.

وأقيمت لخفري زاده الذي كان يعد من أبرز العلماء الإيرانيين في مجاله، مراسم تشييع منذ السبت الماضي، فنقل جثمانه الى مدينة مشهد للصلاة عليه وبعدها إلى مدينة قم جنوب طهران، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة الدفاع أشارت في وقت سابق الى أن الحضور في المراسم سيقتصر على عائلة زاده وبعض القادة العسكريين، في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسم تشييع فخري زاده في طهران بحضور قلة من المقربين في ظل كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسم تشييع فخري زاده في طهران بحضور قلة من المقربين في ظل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).