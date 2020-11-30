الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 فورا الى الأمانة العامة

2020/11/30 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قرب افتتاح مشروعين استراتيجيين في محافظة ذي قار، فيما اشارت إلى ان الكاظمي وجه بإرسال الموازنة فورا الى الأمانة العامة لغرض تدقيقهاوقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي، إنه “بعد ان عقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية في محافظة ذي قار، باشرت الأمانة …

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