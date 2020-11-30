القبض على عنصر بـ'داعش' في الفلوجة

2020/11/30 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، عن إلقاء القبض على عنصر بتنظيم "داعش" في مدينة الفلوجة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على الارهابي المكنى (أبو طلحة) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الانبار المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب والذي عمل بما يسمى قاطع الانبار".

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بعمله ضمن صفوف داعش في هذا القاطع بصفة مقاتل، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".





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