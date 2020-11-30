مخاوف واسعة في محافظة عراقية بعد تقليص مساحة الزراعة الشتوية

2020/11/30 | 11:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انتقد مسؤول محلي في محافظة كربلاء المقدسة، الارثنين، قيام وزارة الزراعة بتقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الشتوية الى نسبة كبيرة، في وقت تتعالى المطالب بزيادة المساحات وليس تقليصها.

وقال قائممقام قضاء الهندية منتظر الشافعي في تصريح صحفي، إن “وزارة الزراعة وفي مخالفة صريحة لورقة الاصلاح الحكومي قامت بتقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل ضمن الخطة الزراعية الشتوية لموسم هذا العام، في وقت تتعالى المطالب لدعم القطاع الزراعي وتشجيعه من أجل توفير فرص عمل جديدة والاعتماد على الانتاج المحلي”.

واضاف الشافعي أن “حكومة قضاء الهندية والجمعيات الفلاحية في القضاء طالبت بزيادة الخطة الزراعية الشتوية بالاضافة الى المطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة لمحاصيل الحنطة والذرة الصفراء، بيد ان استقبال الطلبات جاء عكسيا حيث قلصت المساحات وسط الازمة المالية التي تعصف بالبلاد”.

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