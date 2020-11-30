وزارة الإعمار: 96 بالمئة نسبة إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير

2020/11/30 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتنجز وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة قريبا مشروع ماء البصرة الكبير الذي يعمل بطاقة تصل الى 199 الف متر مكعب باليوم.

وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة المهندس نجم الحيالي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "الوزارة وفي اطار مساعيها للإسراع في انجاز المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات، اولت مشروع ماء البصرة الكبير اهمية من خلال المتابعة الميدانية لسير عمل المشروع الذي وصل الى المراحل الأخيرة، منوها بالوصول الى نسبة انجاز 96 بالمئة".

واوضح الحيالي، ان "المشروع ينفذ من ائتلاف شركات يابانية وفرنسية ومصرية وتحت اشراف المديرية العامة للماء، مبينا انه يسهم في تلبية احتياجات ابناء المحافظة، ويعد أكبر مشروع من نوعه في العالم، اذ تبلغ طاقته الانتاجية 199 الف متر مكعب باليوم ويخدم مليوني نسمة.



وتابع ان المشروع شيد على مساحة تبلغ 180 دونما ويقع على شط العرب، حيث يعمل وفق مواصفات وتكنلوجيا يابانية على خمس مراحل لإنتاج الماء الصالح للشرب وانهاء مشكلة ملوحة المياه في البصرة".

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