الحياة نعمة من الله ومدة عمر الإنسان صنع يديه - حسن خليل غريب

2020/11/30 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب مقدمة نقدية في الموروث الديني:من الثابت أن الفقه الديني يلزم الإنسان بأن يؤمن بـ(قضاء الله وقدره).



وعن هذا جاء في بعض التعريفات ما يلي: «الإيمان بالقضاء والقدر هو التصديق الجازم بقضاء الله وقدره، وإنّ كل ما يقع في الأنفس والآفاق من خير أو شر إنما يتم بقضاء الله وقدره، وعلمه المسبق، فقد كتب الله الأقدار قبل خلق الخليقة فلا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته في الأرض أو في السماء».



وقد استند الفقه إلى ن ......





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