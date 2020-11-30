المالية النيابية: مجلس النواب يحتاج الى شهر لاقرار الموازنة

2020/11/30 | 11:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن الفترة الزمنية اللازمة لاقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021 في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحكومة الاتحادية تاخرت في إرسال مشروع موازنة العام 2021 الى مجلس النواب.

واضاف: اعتقد ان مجلس النواب سيسرع في اقرار الموازنة لان تاخيرها سيؤثر على صرف رواتب الموظفين للشهر الاول من العام المقبل.

واشار الى ان اقرار الموازنة داخل مجلس النواب سيعتمد على المبالغ الواردة فيها والمصاريف التشغيلية والواردات وبعض الامور الاخرى، ولا اعتقد بان الموازنة ستتاخر كثيراً في مجلس النواب.

وشدد النائب جمال كوجر على ان مجلس النواب سيقر الموازنة خلال فترة شهر من تاريخ وصولها الى مجلس النواب.

هذا ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.



ومن اجل التصويت عليها في جلسته الاعتيادية المقبلة لمجلس الوزراء الاتحادي.

PUKmedia خاص

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