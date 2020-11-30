حصة اقليم كوردستان ترتبط بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية

2020/11/30 | 11:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، ان حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021 تتوقف على الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان حصة اقليم كوردستان من تخصيصات الموازنة الاتحادية للعام 2021 تتوقف على الاتفاق مع الحكومة ويجب ادخال هذا الاتفاق الى الموازنة لانه اذا صادق مجلس النواب على الموازنة فلن تصرف اية اموال خارج القانون.

واضاف: على حكومة اقليم كوردستان ارسال وفد الى بغداد للاتفاق مع الحكومة الاتحادية، وبعكس ذلك لن تكون هناك اية حصة لاقليم كوردستان خارج الموازنة.

وشدد على ضرورة حصول اتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل وصول الموانة الى مجلس النواب.

هذا ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.



ومن اجل التصويت عليها في جلسته الاعتيادية المقبلة لمجلس الوزراء الاتحادي.

PUKmedia خاص ‌

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