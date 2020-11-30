2020/11/30 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاحد، تصدير 3 الاف طن من اجود التمور الى 9 بلدان بعضها عربية خلال الاسابيع الماضية.

وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد مغامس التميمي في تصريحات صحفية، ان” 3 الاف طن من اجود انواع التمور العراقية في ديالى تم تصديرها الى اسواق 9 بدان بينها عربية ومنها تونس والامارات بالاضافة الى الهند وباكستان ودول اخرى من خلال شركات وتجار”.

واضاف التميمي،ان” الكمية المصدرة هي الاعلى منذ سنوات طويلة واعطت امال كبيرة للمزارعين في تحسن الايردات المالية التي سوف تدفع الى المزيد من الاستثمار في بساتين النخيل لافتا الى ان هناك مشاريع بدات ترى النور من خلال انشاء مزارع نموذجية للنخيل بمساحات متوسطة وهي تمثل بداية ايجابية من اجل معالجة الفراغ الذي احدثته الاضطرابات الامنية والجفاف والافات من هلاك كبير في بساتين النخيل بعد 2003″.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصدّر أحد أشهر مزروعاته: 3 الاف طن تخرج من محافظة واحدة باتجاه 9 دول مختلفة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصدّر أحد أشهر مزروعاته: 3 الاف طن تخرج من محافظة واحدة باتجاه 9 دول مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).