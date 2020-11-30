القبض على “أبو طلحة” في الفلوجة

2020/11/30 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تمكنت قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القبض على أحد عناصر “ داعش” بمايسمى قاطع الأنبار في الفلوجة.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن” مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (ابوطلحة ) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الأنبار المطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب والذي عمل بمايسمى قاطع الأنبار”.وأوضح البيان أنه” ومن خلال التحقيقات الأولية مع الإرهابي اعترف بعمله ضمن صفوف داعش في هذا القاطع بصفة مقاتل ، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل”.



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