بالصور : ضبط أدوية مخالفة لشروط الخزن الصحي في ام قصر

2020/11/30 | 11:36 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر التابعة لمديرية شرطة الكمارك المنطقة الرابعة بواجب مشترك مع هـيئة الكمارك المدني، والأمن الوطني، والمنافذ من ضبط وإحباط عملية تهريب (4) حاويات حديدية تحتوي على (أدوية بشرية) مختلفة الأنواع مخالفة لشروط الخزن الصحي مخبأة خلف كراتين تحتوي على ملابس ومواد منزلية، تم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق

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