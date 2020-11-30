تحديد مدة غياب هازارد عن الملاعب

2020/11/30 | 11:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يجري نجم ريال مدريد إيدن هازارد سلسلة من الاختبارات، الاثنين، لمعرفة خطورة الإصابة العضلية التي تعرض لها السبت، أثناء خسارة الفريق الملكي على ملعبه 1-2 أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

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