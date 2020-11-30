المدرب المساعد لأمانة بغداد: نتطلع للبناء على نقاط القوة الجوية

2020/11/30 | 11:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أكد المدرب المساعد لأمانة بغداد وسام طالب، أن الفوز على القوة الجوية لا يعني أكثر من 3 نقاط في الدوري.

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