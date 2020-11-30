2020/11/30 | 11:39 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 30 نوفمبر 2020 | 11:20 صباحاً | عدد القراءات : 21

اعادة اصدار شاحنتين حديد في جمرك القائم الحدودي

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، اعادة اصدار شاحنتين حديد في جمرك القائم الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته"عين العراق نيوز"، ان " كوادرها في مركز جمرك القائم الحدودي قامت باعادة اصدار شاحنتين محملتين بالحديد لفشله بالفحوصات المختبرية وعدم مطابقته للمواصفات القياسية حسب جهاز التقييس والسيطرة النوعية" .

واضافت، ان "العملية تمت وفقاً للضوابط و التعليمات النافذة".

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