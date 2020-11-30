2020/11/30 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة

وأبوابها المطهّرة التابع للعتبة

العبّاسية المقدسة، عن المصادقة

النهائية للتصميم الخاص بصناعة الشباك

الجديد لضريح السيدة زينب(عليها

السلام)، وذلك بعد أن تم إعداد أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعد نموذجا لتصميم ضريح السيدة زينب في سوريا لصناعته داخل البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعد نموذجا لتصميم ضريح السيدة زينب في سوريا لصناعته داخل البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).