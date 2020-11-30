بسبب الضرائب :اصحاب المولدات الاهلية يهددون بتظاهرة سلمية تحول كربلاء الى ظلام

2020/11/30 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر اصحاب المولدات الاهلية في

كربلاء، الاثنين، امام مبنى المحافظة

للمطالبة بايقاف الضريبة السنوية التي

فرضت باثر رجعي، فيما هددوا باطفاء تام

يحول المدينة الى ظلام.

وقال المتظاهرون ان المحافظة فرضت

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