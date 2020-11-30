انخفاض اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في كربلاء

2020/11/30 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي،

بشكل طفيف امام الدينار العراقي في

الاسواق المحلية بكربلاء، اليوم

الاثنين، (11/30/ 2020).

وسجلت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة لكل 100$ :

سعر بيع الدولار = 12

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