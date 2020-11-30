إصابة الرئيس المنتخب جو بايدن بكسر في قدمه اليمنى

2020/11/30 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن بكسر، في قدمه اليمنى وسيتوجب عليه أن ينتعل حذاءً طبياً، بحسب ما أعلن فريقه الأحد، بعد أن نُقل الرجل البالغ من العمر 78 عاماً إلى الطبيب إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه.ومن المقرر … Readmore

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