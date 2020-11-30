الرئيس المشترك للوطني الكوردستاني يحسم موقف حزبه من ربط رواتب موظفي الاقليم ببغداد

2020/11/30 | 11:52 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالبان

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رفض الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، الاثنين، ربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة الاتحادية في بغداد، فيما رد على تصريحات القيادي "المجمد" في حزبه ملا بخيتار حول مخابئ الدولارات، قائلا: "نشكره لو ساعدنا بالعثور عليها لاننا بحاجتها الآن".

وقال طالباني في تصريحات امام صحفيين، (30 تشرين الثاني 2020)، إن "الازمة المالية في اقليم كوردستان يجب ان يتم حلها في بغداد، فضلا عن اجراء اصلاح شامل"، مؤكدا ان على "الحكومة التقدم في خطواتها والبدء بالحوار مع الحكومة الاتحادية"، رافضا "استغلال الازمة الراهنة في الاقليم للاغراض الانتخابية من قبل الاحزاب الكوردية".

واكد طالباني أن "حزبه ليس مع تقسيم اقليم كوردستان إلى ادارتين او عدة اجزاء، كون هذه الخطوة تناقض اهداف الشهداء المناضلين للحركة الكوردية"، مقرا "بوجود خلافات بين الاحزاب الكوردية في الاقليم تحتاج الى معالجات باسرع وقت".

ورأى أنه من "الضرورة السير في مشروع الاصلاح وتهدئة الاوضاع وحماية الامن والاستقرار في كوردستان"، مبينا أن "هذه الحلول لن تتم دون التعاون بين الاحزاب الكوردية جميعها".

واشار الرئيس المشترك للوطني الكوردستاني، الى انه "لايجوز حصر برنامج الاصلاح في تخفيض رواتب موظفين الاقليم فقط، بل يجب ان يكون الاصلاح شاملاً في جميع القطاعات لابد ان يكون هناك برنامج للاصلاح ينفذ في جميع المجالات".

وأكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، امس الاحد، ان حزبه لديه معلومات بشأن الملف النفطي في الإقليم، لكن لا علم لديه بعقد الـ 50 عاما مع تركيا.

وقال طالباني ردا على سؤال مراسل "إن آر تي" (29 تشرين الثاني 2020)، ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني، على علم إلى حد ما بالملف النفطي، لكن لا يعلم بخصوص مسألة عقد الـ 50 عاما مع تركيا".

وأضاف انه "تم تشكيل لجنة من 3 شخصيات لمتابعة كافة الأمور غير القانونية التي تحدث في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان".

جدير بالذكر ان رئيس إقليم كوردستان، كشف منتصف الشهر الجاري، للمرة الأولى عن الاتفاق النفطي لمدة 50 عاما مع تركيا، حيث أفاد بانهم اتفقوا مع تركيا بخصوص مسألة النفط لمدة 50 عاما، لكن أوضح ان ذلك الاتفاق لن يؤثر على اتفاق أربيل مع بغداد بشأن النفط.

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