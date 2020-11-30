زيباري: أزمة الرواتب والسيولة المالية تمهد إلى إعلان الدولة إفلاسها

2020/11/30 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير المالية العراقي الأسبق هوشيار زيباري إن المعطيات الحالية تشير إلى أن الدولة مقبلة على اعلان افلاسها.

وأكد زيباري في تصريحات صحفية أن ما يحدث من أزمات متتالية بشأن رواتب الموظفين والسيولة النقدية والتحذيرات الدولية المتعلقة بارتفاع النفقات على الإيرادات تمهد إلى اعلان الدولة للإفلاس، مستبعدا التوصل إلى آلية تنقذ الاقتصاد العراقي من أزمته.

وفيما يخص واردات منافذ الإقليم أشار زيباري إلى أن المنافذ الحدودية في اقليم كردستان تذهب وارداتها الى الاقليم، وهذا ما ينص عليه الدستور العراقي بان تكون ادارة المنافذ مشتركة.

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