الجبوري يعلن إنجاز أكثر من 400 مشروع خلال العام الحالي في جانب الموصل الأيمن والمدينة القديمة

2020/11/30 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، انجاز اربعمئة وخمسة وستين مشروعاً حيوياً ضمن حملة إعمار الجانب الأيمن في الموصل والمدينة القديمة خلال العام الحالي.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي إن أبرز المشاريع المنفذة هي إعادة اعمار المجسرات والجسور واعمار ثمانين مدرسة، إضافة إلـى مد شبكات المـجـاري والـكـهـربـاء، لافتا الى ان حملة الاعمار شملت أيضا إعادة بناء العديد من المـنـازل المـدمـرة جـراء العمليات العسكرية.

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