المدارس الابتدائية في نيويورك تقرر إعادة فتح أبوابها رغم انتشار كورونا

2020/11/30 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأميركية إعادة افتتاح المدارس الابتدائية العامة في السابع من كانون الأول المقبل، رغم الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت السلطات إلى أن الطلاب سيخضعون أسبوعيا لفحوص، معتبرة أن الحضور إلى المدرسة خمسة أيام في الأسبوع هو الخيار الأفضل فيما يتعلق بالمدارس الفسيحة بما يكفي للسماح بتطبيق التباعد الجسدي بين التلاميذ.

وفيما يخص المدارس الثانوية العامة، قالت السلطات انها ستبقى مغلقة، باستثناء تلك المخصصة لمن يعانون صعوبات في التعلم.

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