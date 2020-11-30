مستشار بارزاني يتحدث عن 3 مواقف وتَّرت العلاقة بين بغداد وأربيل بينها ’’إخراج الأمريكان’’ - عاجل

2020/11/30 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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تحدث كفاح محمود مستشار الرئيس السابق لإقليم كردستان، مسعود بارزاني، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، عن توتر العلاقة بين بغداد وأربيل، بعد تمرير قانون الاقتراض، في مجلس النواب بلا ادراج لرواتب موظفي الإقليم.

وقال محمود في تصريح صحفي، إن "توتر العلاقة بين المركز والإقليم يعكس تردي العملية السياسية وفقدان مبدأ التوافق الذي يفترض أنه يحكم النظام الحالي".

وأضاف، أن "الشراكة الوطنية مع المكونات الأخرى تلاشت عدة مرات وليس آخرها عندما وافقت الكتل السياسية مؤخرا على قانون الاقتراض بغياب الأكراد".

وأشار مستشار بارزاني أن "أهم المواقف التي أثرت على الأكراد هو رفض الكتل السياسية لاستفتاء انفصال إقليم كردستان في 2017".

وتابع، أنه " من المواقف التي يأخذها الأكراد على الكتل الأخرى في البرلمان، تمرير قانون جلاء القوات الأميركية من العراق في يناير/كانون الثاني الماضي بغياب الأكراد، رغم حاجة المؤسسة العسكرية إلى التدريب والتأهيل".

وصوت مجلس النواب الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، على قانون تمويل العجز المالي دون مشاركة الكتل السياسية، بعد عدم إدراج رواتب موظفي إقليم كردستان، ضمن القانون.

وأعقب تمرير القانون رفض كردي على مستوى رئاسة الإقليم وحكومته ومسؤوليه، فيما عقدت الرئاسات الثلاث في الإقليم اجتماعاً ناقشت فيه اتخاذ قرار بشأن القانون، إلا أنه لم يفضي إلى شيء.

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