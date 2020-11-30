التخطيط: حصة كردستان بموازنة 2021 لم تحدد حتى الآن.. قدوم وفد من الإقليم صار ضرورياً

2020/11/30 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، أن موازنة 2021 ستكون حاضرة يوم غد الثلاثاء على طاولة مجلس الوزراء اعتماداً على النقاشات والمراجعة للمجلس الوزاري للاقتصاد.

وقال ماهر حماد جوعان، الوكيل الفني لوزارة التخطيط في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "مناقشات وزارتي المالية والتخطيط بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وصلت إلى مراحلها النهائية".

وتوقع، "إحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال الساعات القليلة المقبلة لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجاري".

وأوضح، أن "مسألة عرض مسودة مشروع الموازنة الاتحادية في اجتماع مجلس الوزراء غدا (الثلاثاء) تعتمد على النقاشات والمراجعة التي سينفذها المجلس الوزاري للاقتصاد"، مبدياً "تحفظه على ذكر حجم الموازنة وعجزها واحتساب سعر بيع النفط وكل الأرقام المذكورة في مسودة المشروع".

وأكد الوكيل الفني لوزارة التخطيط "ضرورة مجيء وفد كردي إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري لحسم المشكلات النفطية العالقة بين الطرفين من أجل تضمين الاتفاق في مسودة مشروع قانون الموازنة".

وبيّن، أن "الموازنة لم تتطرق حتى اللحظة إلى أي نص أو كتابة واضحة تشير إلى حصة الإقليم"، مشيراً إلى أن "الوفد الكردستاني الذي يصل بغداد قريبا سيتفق مع الحكومة الاتحادية على أدق التفاصيل لتضمينها في قانون الموازنة".

وأردف، أن "الوقت بدأ يداهمنا خصوصا ان البرلمان طالب الحكومة بإرسال الموازنة في أسرع وقت"، مضيفاً أن "الحكومة حريصة على أخذ رأي الجهات البرلمانية المعنية بقانون الموازنة لتسهيل عملية تمريره في جلسات البرلمان"، فيما بيّن أن "المشاورات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ستكون حاضرة قريبا".

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