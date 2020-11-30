2020/11/30 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

نشرت صحيفة آس الإسبانية، تقريراً يتضمن إحصائية سلبية تخص الظهير البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد، والتي توضح معاناة الفريق على صعيد النتائج في المباريات التي يخوضها.

وتراجع مستوى مارسيلو بشكل ملحوظ في العامين الماضيين، وتشير الأرقام إلى أن نسبة تحقيق الانتصارات لريال مدريد تنخفض بشكل كبير عندما يشارك اللاعب، وترتفع في حال غيابه.

وما زال المدرب زين الدين زيدان يثق بنجمه البرازيلي الذي كان أحد العناصر المهمة في تحقيق ثلاثية دوري أبطال أوروبا في ولايته الأولى، بينما ترى فئة كبيرة من الجماهير أن اللاعب فقد أبرز مميزاته وأصبح عبئاً على الفريق مؤخراً.

وخاض ريال مدريد 59 مباراة في بطولة الدوري الإسباني تحت قيادة زيدان في ولايته الثانية، وشارك مارسيلو في 29 مباراة، ولم يحقق الريال الفوز سوى في 16 مباراة فقط، بنسبة انتصارات لا تتجاوز 55%، حيث تلقى 10 هزائم وتعادل في 3 مناسبات.

على الجانب الآخر، ترتفع نسبة انتصارات ريال مدريد إلى 67% في المباريات التي لم يخوضها مارسيلو، فخلال 30 مباراة، حقق الفريق 20 انتصاراً، و10 تعادلات ولم يتلقى أي هزيمة، وهذا دليل قوي على معاناة الميرنجي كلما شارك اللاعب.

في الموسم الحالي، خاض مارسيلو 6 مباريات ما بين الليغا ودوري أبطال أوروبا، وحقق الفريق انتصارين فقط وتلقى 4 هزائم، بينما لم يخسر ريال مدريد أي مباراة لم يشارك بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعاني عند مشاركة هذا اللاعب.. بغيابه لم يهزم الفريق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعاني عند مشاركة هذا اللاعب.. بغيابه لم يهزم الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).