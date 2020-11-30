2020/11/30 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على احد عناصر داعش في الفلوجة.وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية القت القبض على الارهابي المكنى (ابوطلحة ) في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار ، المطلوب وفق احكام المادة ٤ / ارهاب والذي عمل بمايسمى قاطع الانبار ".



واشار البيان الى انه :" من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بالعمل ضمن صفوف داعش في هذا القاطع بصفة مقاتل"./انتهى9

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