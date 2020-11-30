محافظ نينوى: انجاز 465 مشروعا حيويا في ايمن الموصل والمدينة القديمة

2020/11/30 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن انجاز 465 مشروعا حيويا ضمن المراحل الثانية والثالثة والرابعة لاعمار ايمن الموصل والمدينة القديمة خلال العام 2020.وقال الجبوري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان ابرز المشاريع التي انجزت اعادة اعمار المجسرات والجسور الحيوية التي افتتحت خلال هذا العام 2020 ، فضلا عن اعادة اعمار نحو 80 مدرسة موزعة في الموصل والقرى التابعة لها ، و انشاء وانجاز عشرات المشافي الكرفانية مع افتتاح 12 مركزا صحيا موزعة بالمناطق المذكورة ، اضافة الى مد شبكات المجاري والكهرباء واعادة صيانة مشاريع مياه الشرب وتوزيعها بين الاحياء البعيدة، واعادة اعمار المنازل المدمرة جراء العمليات العسكرية ".واضاف:" ان المشاريع انجزت من قبل الجهد الهندسي والفني في بلديات وبلدية مدينة الموصل ، بالتعاون مع عدد من شركات وزارة الاعمار والاسكان "./انتهى

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