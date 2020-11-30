بالوثيقة .. جهاز الامن المركزي لسرايا السلام يعاقب عدد من الاشخاص لم يلتزموا بالاوامر

2020/11/30 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن المركزي التابع لسرايا السلام معاقبة عدد من الأشخاص بـ “الطرد وإعلان البراءة”، وذلك بسبب عدم التزامهم بالأوامر والتعليمات الصادرة عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وأسماء الذين أسندت إليهم هذه العقوبات هم كل من: عباس حسون محمد … Readmore

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