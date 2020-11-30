النزاهة النيابية تكشف فتح ملفات فساد كبيرة في وزارة الصناعة

2020/11/30 | 11:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر الكعبي، الاثنين، عن فتح عدد من الملفات تتعلق بشبهات فساد تخص عمل وزارة الصناعة والوزارات الأخرى.وقال الكعبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الفساد منتشر بصورة غير طبيعية داخل اورقة وزارة الصناعة وهو ليس وليد اليوم او الصدفة”.وأضاف ان “محاربة حيتان الفساد في عموم وزارات الدولة يحتاج الى قرارات قوية وحازمة”، مبينا أن “لجنة النزاهة النيابية فتحت ملف الفساد المنتشر في وزارة الصناعة والوزارات الأخرى”.وأشار الكعبي إلى أن “الملفات التي بحوزة النزاهة النيابية تحتاج إلى وقت من اجل تدقيقها وفضح الفاسدين “، مؤكدا أن “جميع الملفات التي تتعلق بفساد وزارة الصناعة ستحال إلى المحاكم المختصة”.



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