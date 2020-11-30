2020/11/30 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، عن تعويض مالي لذوي المتوفين بكورونا من الكوادر الصحية.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة: ان 60 طبيبا وكادرا صحيا، توفوا جراء اصابتهم بفايروس كورونا، لافتا الى ان حكومة اقليم كوردستان بدأت بتعويض ذويهم.

واضاف: ان التعويض سيكون مبلغ 5 ملايين دينار توزع على عوائل المتوفين بكورونا من الجيش الابيض.

PUKmedia عن فضائية كوردسات نيوز‌

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