برلمان كوردستان يناقش الاوضاع المالية يوم الاربعاء المقبل

2020/11/30 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة برلمان كوردستان عن تخصيص جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة الاوضاع المالية في اقليم كوردستان.

وقالت الدكتورة ريواز فايق خلال الجلسة التي عقدها لبرلمان كوردستان، اليوم الاثنين: قررنا عقد جلسة مفتوحة لبرلمان كوردستان يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الاوضاع المالية في اقليم كوردستان وتاخير صرف رواتب الموظفين.

واشارت رئيسة برلمان كوردستان الى ان اعضاء البرلمان يستطيعون طرح افكارهم وآرائهم ومقترحاتهم لمعالجة المشكلة المالية خلال جلسة يوم الاربعاء المقبل.

PUKmedia خاص ‌

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