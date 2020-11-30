قضية ضرب المنتج الأسود في فرنسا.. تهم لأربعة عناصر شرطة وتوقيف اثنين منهم

2020/11/30 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القضاء الفرنسي، ليل أمس الأحد، التهم إلى أربعة عناصر شرطة، أوقف اثنان منهما، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب المنتج الموسيقي الأسود، ميشال زيكلير، التي أثارت نقاشاً حاداً في كافة أنحاء فرنسا حول عنف الشرطة وقانون "الأمن الشامل".

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