2020/11/30 | 12:07 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مدير عام المرور اللواء طارق اسماعيل حسين أن تكون مراجعة منتسبي القوات الأمنية وعوائلهم من الدرجة الأولى بدون حجز الكتروني تثمينا لجهودهم البطولية والتخلف عن مواعيد المراجعة بعد تحديدها بسبب الدوام والنزول وتضارب الإجازة مع موعد المراجعة خصوصا بعد تحديد موعد المراجعة بأسبوع واحد فقط.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تستثني القوات الأمنية وعوائلهم من الحجز الألكتروني 7 SKY TV.

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